شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يضع بروتوكل عودة النشاط الرياضى فى 11 بندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مقترح بروتوكول ، لعودة النشاط الرياضى في وجود فيروس كورونا ، حال صدور قرار باستئناف المنافسات ، وذلك بعد اجتماعا مع اللجنة الطبية و المسابقات و لجنة المنتخبات بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة ووضع تصور للإجراءات المقرر اتخاذها حال عودة النشاط الرياضى .

قام مسئولي اتحاد كرة السلة بإرسال نسخة من البروتوكول الذى تم اقتراحه الى وزارة الشباب والرياضة لرفعه الى مجلس الوزراء ، لاتخاذ القرار النهائي في البروتوكول وبنوده .

وجاء البروتوكول كالتالى ..

بروتوكول

عودة النشاط الرياضي في ظل وجود فيروس كورونا

عـــام : هذا المقترح خاص بمنافسات الممتاز رجال وسيدات وفي حالة نجاح العمل به يمكن تطبيقه علي المراحل السنية للناشئين المتنافسين علي بطولات الجمهورية لاحقا وتباعا ويشتمل هذا البروتوكول علي :-

1- إجراءات يتم إتخاذها قبل بدء النشاط التنافسي .

2- إجراءات يجب توافرها بالملاعب المقام عليها المبارايات .

3- إجراءات يجب توافرها قبل وأثناء وبعد المباراة .

أولا : إجراءات يتم إتخاذها قبل بدء النشاط التنافسي :-

1- تشكيل لجنة طبية علي مستوي الإتحاد المصري لكرة السلة بمهمة الأتي :-

تحديد أسماء الأجهزة الطبية بالأندية المشاركة في المنافسات للتنسيق معهم علي كافة الإجراءات المطلوبة منهم قبل إستئناف الأنشطة والمنافسات .( من واقع فاكسات رسمية من الأندية مع أهمية وجود عنصر طبيب بشري مؤهل في هذه الأجهزة ) .

* تجميع أسماء جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والحكام المقرر مشاركتهم في المبارايات المتبقية من منافسات بطولتي دوري السوبر وكأس مصر .

* مخاطبة الأندية المشارك منها هذه الفرق لتوفير بيانات طبية خاصة فرقهم المشاركة مع أهمية إجراء إختبار كورونا علي جميع العناصر المشاركة ( لاعبين / أجهزة ) قبل دخولهم الي المعسكر المغلق .

* وضع جدول زمني لمتابعة الحالة الطبية لكل لاعب / لاعبة / أجهزة فنية وإدارية ومراقبة أي أعراض قد تظهر عليهم وخاصة من حيث إرتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي علي أن تكون هذه المتابعة يومية وعلي مدار اليوم بواقع من 2 الي 3 مرات يوميا .

2 -همية دخول الفرق المتنافسة الي معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من مكان إقامة المنافسات ( مجمع الصالات بإستاد القاهرة ) قبل توقيت إقامة المباراة بأسبوع ويمنع تماما مغادرة المعسكر إلا بعد إنتهاء المنافسات بالكامل ويتم خلال هذه الأسبوع تحديد توقيتات لمرور اللجنة الطبية المشكلة من الإتحاد المصري لكرة السلة علي هذه الفرق بالمعسكر المغلق لتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة عليهم للتأكد من خلوهم جميعا من أي عوارض مرضية ويتم هذا الإجراء يوميا وفي توقيتات مختلفة ويقوم رئيس اللجنة الطبية شخصيا بالتواصل مع السيد رئيس الإتحاد المصري لكرة السلة بشأن عرض نتائج الفحوصات الطبية التي تمت يوميا .

3- فور إكتشاف عدم إلتزام أي فريق بأي من بنود هذا البروتوكول يتم إستبعاد الفريق فورا من المنافسات وتطبق اللائحة الفنية الخاصة يالمنافسات عليه .

4- حكام اللقاءات تقع مسئولية تجميعهم والفحص الطبي عليهم علي الإتحاد المصري لكرة السلة مع قيام لجنة الحكام الرئيسية بتحديد أسماء الحكام المنوط بهم إدارة هذه المبارايات مسبقا علي أن يكون حكام الملعب وحكام الطاولة محدد أعدادهم مسبقا في أضيق الحدود ( مثال : يشارك حكام الملعب كحكام طاولة والعكس عن نفس اليوم الذي يقام فيه أكثر من لقاء ) .

ثانيا : إجراءات يجب توافرها بالملاعب المقام عليها المبارايات .

1- يقوم الإتحاد المصري لكرة السلة بتحديد ملعب واحد لإستضافة المنافسات المتبقية طبقا لجدول زمني محدد يجمع اللقاءات المتبقية بحيث يقام في اليوم الواحد أكثر من لقاء ولكن علي فترات زمنية متباعدة .

2- يتم تطبيق شروط الوقاية الصحية المطلوبة بهذا الملعب بالتنسيق مع الجهة المسئولة عنه بحيث يتم تخصيصه فقط لأنشطة الإتحاد المصري لكرة السلة .

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3- يتم تزويد الملعب بوحدة تطهير تكون موجودة أمام المدخل الذي سيتم مرور جميع المترددين منه .

4- يخصص بالملعب مكان لتجميع أي مخلفات ( زجاجات فارغة ) للتخلص منها فورا .

5- أهمية توافر الكحول بالملعب مع كل فريق لإستخدام اللاعبين كلما دعت الحاجة الي ذلك .

6- الجهة المسئولة عن الملعب تكون ملتزمة بتوفير أطقم عاملين سيتم الكشف عليهم وفحصهم للتأكد من خلوهم من أي عوارض خاصة بمرض كورونا يوميا مع تثبيت هذه العمالة خاصة من يتطلب منهم ضرورة وجوده داخل الملعب أو التعامل مع الفرق لأي سبب .

7- تلتزم الجهة المسئولة عن الملعب بعدم السماح لأي شخص بالتواجد بالملعب عدا الأسماء التي سيحددها الإتحاد المصري لكرة السلة .

8- قبل وبعد إنتهاء المباريات ضرورة وحتمية قيام فريق متخصص في أعمال الوقاية الصحية بتطهير غرف خلع الملابس وأماكن جلوس اللاعبين والحكام والممرات المؤدية لهذه الأماكن .

9- اللجنة الطبية المشكلة من الإتحاد المصري لكرة السلة ضرورة القيام بالكشف الظاهري ( قياس درجة الحراراة بأحد الأجهزة المتطورة ) علي جميع المترددين علي الملعب قبل دخولهم اليه دون تمييز بين شخص وأخر ولها السلطة الكاملة في إستبعاد أي شخص يشتبه في وجود أي عارض مرضي عليه .

10- توفير مقاعد للبدلاء من اللاعبين تسمح بالمحافظة علي المسافات النسبية المقررة للحماية .

11- تجهيز طاولة ومقاعد للحكام يتوفر فيها المحافظة علي المسافات النسبية المقررة للحماية

ثالثا : إجراءات يجب توافرها قبل وأثناء وبعد المباراة :-

1- تقوم الفرق بالتحرك من مقر الإقامة علي أكثر من حافلة لتقليل التجمعات قدر الإمكان .

2- يتم الكشف علي اللاعبين قبل ركوب الحافلات وكذلك قبل الدخول الي الملعب .

3- تجري عملية التسخين بشكل يحافظ علي وجود مسافات أمان نسبية قدر الإمكان لتقليل فترات التعرض والإحتكاك بين اللاعبين وبعضهم البعض .

4- عدا اللاعبين والحكام المشاركين في أرض الملعب يلتزم جميع المتواجدين بالملعب بإرتداء ماسكات الوجه والقفاز منذ لحظة دخولهم الي الملعب ومن يخالف ذلك يتم إستبعاده من الملعب فورا .

5- يمنع تماما المصافحة بين اللاعبين سواء قبل أو بعد المباراة أو أثناء اللقاء بين أعضاء الفريق الواحد .

6- يراعي خلال الأوقات المستقطعة عدم تقارب اللاعبين معا .

-7- عضو الجهاز الطبي المسئول عن الفحص الطبي بأهمية قيامه بفحص جميع اللاعبين فور إنتهاء المباراة وموافاة اللجنة الطبية المختصة بالإتحاد بأي محظات قد تكون ظهرت .

8- أهمية قيام الإتحاد المصري لكرة السلة بتوفير وسيلة لنقل المباريات ( تلفزيونيا / عن طريق البث الحي علي الصفحة الرسمية لللإتحاد المصري لكرة السلة ) .

9- توفير مراقبين علي البوابة الوحيد المتاحة للدخول الي الملعب لمنع أي فرد غير مصرح له بالدخول دون تمييز .

10- عقب إنتهاء المباراة أو خلال فترات الراحة يكون توجه اللاعبين الي غرف خلع الملابس تحت السيطرة للتأكيد علي تقليل فرص تقارب اللاعبين معا .

11- التأكيد علي إرتداء جميع اللاعبين والأجهزة والحكام للماسكات والقفازات فور إنتهاء المباراة