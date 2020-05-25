شكرا لقرائتكم روما يعلن تفاصيل مبادرة البحث عن الأطفال المفقودين بمشاركة الأهلى وبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك النادى الأهلى في مبادة البحث عن الأطفال المفقودين حول العالم مع أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما وليفربول ومانشستر سيتى ومانشستر يونايتد، يعد يوم 25 مايو اليوم العالمي للأطفال المفقودين والذي أطلق لأول مرة في عام 198.
وفقا للموقع الرسمي لنادى روما الإيطالى فأن النادى الأهلى يشارك في المبادرة ممثلا عن مصر ضمن المشروع الذي أطلقه نادي روما من أجل المركز الدولي للبحث عن الأطفال المفقودين بدعم من اتحاد الأندية الأوروبية.
أشار الموقع الرسمي للنادى الإيطالى إلى أن المشروع يهدف لاستغلال قوة الوصول الكبيرة لدى أندية كرة القدم عبر موقع تويتر، لرفع الوعي حول 101 طفل مفقود حاليا عن أحبابهم حول العالم".
أضاف البيان: "بعيدا عن أوروبا، في إفريقيا والأمريكيتين وأستراليا وآسيا، الأندية الكبيرة والصغيرة جميعها وضعت منافستها جانبا ليوم من أجل مساندة القضية، ومن أصل 20 ناديا يحظون بأكبر عدد من المتابعين في العالم، 19 منهم وافقوا على المشاركة في الحملة يوم 25 مايو، من ضمنهم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وجاالطة سراي وفلامينجو وكورنثيانز".
شدد البيان على أن الحملة مدعومة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيف" ورابطة الدوري الأمريكي وكونكاكاف وغيرها من روابط الدوريات والاتحادات حول العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر روما يعلن تفاصيل مبادرة البحث عن الأطفال المفقودين بمشاركة الأهلى وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.