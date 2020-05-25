شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يحتفل بعيد ميلاد سيد معوض الـ41 بسجل إنجازاته مع المنتخب والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعيد ميلاد الكابتن سيد معوض نجم منتخب مصر السابق وعضو الجهاز التدريبي الحالي، ونشر الحساب الرسمي للفيفا على "تويتر"، منذ قليل، صورة سيد معوض بزي المنتخب وذكر بعض إنجازاته مع المنتخب والنادي الأهلي قائلا: " نجم منتخب مصر السابق سيد معوّض يتم عامه الـ41. بطل كأس أفريقيا 2008 و2010. شارك في كأس القارات 2009".

وعن مشواره مع الأهلي قال "الفيفا": "مع النادي الأهلي شارك في كأس العالم للأندية 2008 و 2012 بطل دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقي 3 مرات. عيد ميلاد سعيد".



سيد معوض بزي المنتخب

يحتفل سيد معوض، نجم النادى الأهلى السابق اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 41 حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم عام 1979، وبدأ معوض مسيرته الرياضية فى نادى الألومنيوم، ثم انتقل إلى الإسماعيلى، وحصل على بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم خرج للاحتراف بنادى طرابزون سبور التركى قبل الانضمام لصفوف الأهلى، فى صفقة أثارت غضب الإسماعيلاوية بعد رفض جماهير الدراويش التفريط فيه، وبعد الانتقال للأحمر، تألق وحقق الكثير من البطولات.

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لعب معوض مع الأهلى 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدف وحيد أيضًا .

وأعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، بعد أن حقق الكثير من البطولات مثل بطولتى دورى ، بالإضافة الى دورى الأبطال الأفريقى، والسوبر المصرى والأفريقى ، و شارك في كأس العالم للاندية 2008 ، و 2012 ، و 2013.

وعلى المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، ومتوجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين في 2008 و2010، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة.