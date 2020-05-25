انتر ميلانو يرفض التعاقد مع بوغبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020 كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن إنتر ميلانو الإيطالي رفض ضم بول ​بوغبا​ نجم مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية خلال الصيف المقبل.

وتحوم الشكوك حول مستقبل الدولي الفرنسي داخل قلعة الاولد ترافورد، في ظل اهتمام يوفنتوس وريال مدريد بخدماته. Advertisements ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنكليزية، فان الإنتر قد دخل الصراع على ضم بوغبا لتدعيم وسط الفريق. ولكن ووفقاً للصحفي باولو باغانيني، فأن الإنتر رفض طلب الشياطين الحمر بضم ميلان ​سكرينيار​ المدافع الصربي مقابل التخلي عن بوغبا. ويعد سكرينيار هدفًا لعدد من الأندية أوروبا الكبرى في مقدمتها مانشستر سيتي، لكن صاحب الـ25 عامًا عنصر اساسي في تشكيلة النيراتزوري.

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