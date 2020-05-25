هيوز عن روني: كان أفضل لاعب في إيفرتون في سن الـ16

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

تذكر ​مارك هيوز​، مدافع أكرينغتون ستانلي، اللعب مع ​واين روني​ عندما كانا لاعبين صغيرين في ​إيفرتون​.



مثل روني، جاء هيوز من خلال نظام الشباب في إيفرتون، وهو يبلغ الآن 33 عامًا وهو أصغر بعام من مدرب لاعب ​ديربي كاونتي​.

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وكان ظهور روني لاول مرة عندما كان عمره 16 عامًا تحت قيادة ​ديفيد مويس​ وسجل هدفًا عجيبًا ضد أرسنال، في مرمى ​ديفيد سيمان​، كما هزم إيفرتون الغانرز بفضل فوزه في الدقيقة 90 في تشرين الاول 2002.

في ذلك الوقت ، كان روني لا يزال مبتدئًا ويتقاضى 80 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.

وقال هيوز: "اعتدنا على مشاهدته وهو يسجل ثلاثية، وكان أفضل لاعب على أرض الملعب، أتذكر عندما اقتحم الفريق الأول، وكان أفضل لاعب في إيفرتون في سن 16".