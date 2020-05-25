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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيوز عن روني: كان أفضل لاعب في إيفرتون في سن الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
تذكر مارك هيوز، مدافع أكرينغتون ستانلي، اللعب مع واين روني عندما كانا لاعبين صغيرين في إيفرتون.
مثل روني، جاء هيوز من خلال نظام الشباب في إيفرتون، وهو يبلغ الآن 33 عامًا وهو أصغر بعام من مدرب لاعب ديربي كاونتي.
وكان ظهور روني لاول مرة عندما كان عمره 16 عامًا تحت قيادة ديفيد مويس وسجل هدفًا عجيبًا ضد أرسنال، في مرمى ديفيد سيمان، كما هزم إيفرتون الغانرز بفضل فوزه في الدقيقة 90 في تشرين الاول 2002.
في ذلك الوقت ، كان روني لا يزال مبتدئًا ويتقاضى 80 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.
وقال هيوز: "اعتدنا على مشاهدته وهو يسجل ثلاثية، وكان أفضل لاعب على أرض الملعب، أتذكر عندما اقتحم الفريق الأول، وكان أفضل لاعب في إيفرتون في سن 16".
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