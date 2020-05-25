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وزيرة الرياضة السودانية مصابة بـ كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة السودانية مصابة بـ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

أعلنت ولاء ​البوشي​ ​وزيرة الرياضة​ السودانية، عن إصابتها بفيروس ​كورونا​ المستجد.

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وكان فيروس كورونا قد انتشر في العالم منذ مطلع العام الجاري، مما ادى الى وقف كافة الانشطة كأجراء صحي لعدم تفشيه.

وفي تغريدة لقناة أبو ظبي الرياضية على "تويتر":" وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي تعلن إصابتها بفيروس كورونا".

واختتمت:" تؤكد التزامها بالإجراءات الصحية اللازمة وإبلاغ من قابلها في الفترة الأخيرة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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