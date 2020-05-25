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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة الرياضة السودانية مصابة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
أعلنت ولاء البوشي وزيرة الرياضة السودانية، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكان فيروس كورونا قد انتشر في العالم منذ مطلع العام الجاري، مما ادى الى وقف كافة الانشطة الرياضية كأجراء صحي لعدم تفشيه.
وفي تغريدة لقناة أبو ظبي الرياضية على "تويتر":" وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي تعلن إصابتها بفيروس كورونا".
واختتمت:" تؤكد التزامها بالإجراءات الصحية اللازمة وإبلاغ من قابلها في الفترة الأخيرة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً".
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