وزيرة الرياضة السودانية مصابة بـ كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

أعلنت ولاء ​البوشي​ ​وزيرة الرياضة​ السودانية، عن إصابتها بفيروس ​كورونا​ المستجد.

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وكان فيروس كورونا قد انتشر في العالم منذ مطلع العام الجاري، مما ادى الى وقف كافة الانشطة الرياضية كأجراء صحي لعدم تفشيه.

وفي تغريدة لقناة أبو ظبي الرياضية على "تويتر":" وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي تعلن إصابتها بفيروس كورونا".

واختتمت:" تؤكد التزامها بالإجراءات الصحية اللازمة وإبلاغ من قابلها في الفترة الأخيرة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً".