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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هافيرتز الافضل في الجولة 27 من الدوري الالماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
نجح كاي هافيرتز نجم وسط باير ليفركوزن، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة 27 من الدوري الألماني.
وذكر الحساب الرسمي للدوري الألماني عبر تويتر، أن هافيرتز توج بجائزة رجل الجولة بفضل الثنائية التي سجلها في شباك بوروسيا مونشنغلادباخ.
وقاد هافيرتز فريقه لفوز ثمين خارج الديار على حساب مونشنغلادباخ بنتيجة (3-1)، ليحتل ليفركوزن المركز الرابع برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مونشنغلادباخ (52) صاحب المركز الخامس.
وبهذا، يكون هافيرتز قد تفوق على كل من تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ وروبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ بعد تسجيل الاول لهاتريك في مرمى ماينز والثاني بعد قيادته البايرن لسحق فرانكفورت بخماسية.
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