نيوكاسل يوجه اهتمامه إلى لاعب بايرن ميونيخ توليسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

انضم ​نيوكاسل​ يونايتد إلى معركة التعاقد مع لاعب الوسط في ​بايرن ميونيخ​، ​كورينتين توليسو​.



واجتذب اللاعب الدولي الفرنسي عرضا للقرض من مانشستر يونايتد في كانون الثاني ولا يزال على راداره.

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ومع ذلك، تقول Le 10 Sport أن نيوكاسل قد انضم إلى السباق، في الواقع أنهم يظهرون الآن الاهتمام الأكثر جدية بتوليسو.

ومن المثير للاهتمام، أنه اقترح أيضًا أن مدير الرياضة في ليل ​لويس كامبوس​ قد اجتذب أيضًا عرضا من نيوكاسل.

ومما يزيد من التكهنات أن كامبوس هو أيضًا من محبي توليسو، الذي سيبيعه بايرن هذا الصيف.