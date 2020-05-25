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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوكاسل يوجه اهتمامه إلى لاعب بايرن ميونيخ توليسو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
انضم نيوكاسل يونايتد إلى معركة التعاقد مع لاعب الوسط في بايرن ميونيخ، كورينتين توليسو.
واجتذب اللاعب الدولي الفرنسي عرضا للقرض من مانشستر يونايتد في كانون الثاني ولا يزال على راداره.
ومع ذلك، تقول Le 10 Sport أن نيوكاسل قد انضم إلى السباق، في الواقع أنهم يظهرون الآن الاهتمام الأكثر جدية بتوليسو.
ومن المثير للاهتمام، أنه اقترح أيضًا أن مدير الرياضة في ليل لويس كامبوس قد اجتذب أيضًا عرضا من نيوكاسل.
ومما يزيد من التكهنات أن كامبوس هو أيضًا من محبي توليسو، الذي سيبيعه بايرن هذا الصيف.
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