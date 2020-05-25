- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برودة زيدان تجاه ضم فان دي بيك تعزز آمال مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
تلقى مانشستر يونايتد دفعة في شأن اهتمامه بلاعب الوسط في أياكس دوني فان دي بيك.
ويرى يونايتد الهولندي الدولي كبديل للاعب خط الوسط بول بوغبا، لكنه يواجه منافسة من ريال مدريد.
ومع ذلك، يقول "لو 10 سبورت" إن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد تحرك لعرقلة صفقة فان دي بيك حيث لا يزال مصمماً على جلب بوغبا إلى مدريد.
وحتى إذا فشل ريال مدريد في ضم بوغبا، فإن زيدان لا يزال مترددًا في ضم فان دي بيك. فالفرنسي يشعر أن لديه بالفعل خيارات كافية في خط الوسط، مع وجود لوكا مودريتش وطوني كروس وكاسيميرو وإيسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر برودة زيدان تجاه ضم فان دي بيك تعزز آمال مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.