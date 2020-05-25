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برودة زيدان تجاه ضم فان دي بيك تعزز آمال مانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

تلقى ​مانشستر يونايتد​ دفعة في شأن اهتمامه بلاعب الوسط في ​أياكس​ ​دوني فان دي بيك​.

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ويرى يونايتد الهولندي الدولي كبديل للاعب خط الوسط ​بول بوغبا​، لكنه يواجه منافسة من .

ومع ذلك، يقول "لو 10 سبورت" إن ​زين الدين زيدان​، مدرب ريال مدريد، قد تحرك لعرقلة صفقة فان دي بيك حيث لا يزال مصمماً على جلب بوغبا إلى مدريد.

وحتى إذا فشل ريال مدريد في ضم بوغبا، فإن زيدان لا يزال مترددًا في ضم فان دي بيك. فالفرنسي يشعر أن لديه بالفعل خيارات كافية في خط الوسط، مع وجود ​لوكا مودريتش​ و​طوني كروس​ و​كاسيميرو​ وإيسكو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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