فضيحة جنسية في الدوري الانجليزي الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، أن أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مُتهم في قضية ​اغتصاب جماعي​ لسيدة يرفقة أصدقائه.



ولم تكشف الصحيفة في تقريرها عن هوية اللاعب أو السيدة وذلك لأسباب قانونية.

ووفقاً لتقرير صحيفة ذا الصن البريطانية، فان الضحية قد ذكرت أنها ذهبت إلى الشرطة من أجل تقديم شكوى لأنها تمت اغتصابها جنسيًا، في شقة مع لاعب كرة القدم وأصدقائه.

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واضافت أنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل أصدقاء اللاعب، لكنها لا تتذكر التفاصيل بسبب وضع لها مخدر في شرابها الكحولي.

وتابعت أنها استيقظت في اليوم التالي وهي عارية وسألت اللاعب عما حدث في الليلة الماضية، حيث أخبرها أنه مارس الجنس معها.

وزعمت السيدة أنها تلقت مكالمة من مجهول أخبرها فيها أن اللاعب وأصدقائه قاموا بتخديرها، اذ تم عرضها على الطب الشرعي، وبدأت الشرطة التحقيق في الحادث.

يذكر أنّ شرطة لندن القت القبض على نجم تشيلسي، كالوم هودسون أودوي لأنه متهم في اغتصاب امرأة.