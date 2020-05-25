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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل جورجينيو يلمح لامكانية عودته الى الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
أكد وكيل أعمال الدولي الايطالي جورجينيو نجم وسط تشيلسي الانكليزي، أن موكله قد يعود إلى السيري آ من بوابة يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت تقارير صحف ايطالية، قد افادت ان جورجينيو يعد هدفاً ليوفنتوس من اجل تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.
وحيال ذلك، جاء جواو سانتوس وكيل أعمال الايطالي ليؤكد أن متوسط ميدان البلوز سيكون جاهزًا للانتقال إلى يوفنتوس في الصيف.
وأضاف:" لا اعلم إذا كان اليوفي يريد جورجينيو بالفعل أم لا، موكلي لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع تشيلسي. سنرى ما سيحدث"
وتابع:" اعتقد ان سوق الانتقالات ستكون مشتعلة رغم جائحة كورونا التي اضرت بكرة القدم اقتصادياً".
يذكر أن جورجينيو قد تألق في الدوري الإيطالي بقميص نابولي مع المدرب ماوريسيو ساري.
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