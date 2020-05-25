وكيل جورجينيو يلمح لامكانية عودته الى الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

أكد وكيل أعمال الدولي الايطالي ​جورجينيو​ نجم وسط ​تشيلسي​ الانكليزي، أن موكله قد يعود إلى السيري آ من بوابة ​يوفنتوس​ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وكانت تقارير صحف ايطالية، قد افادت ان جورجينيو يعد هدفاً ليوفنتوس من اجل تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.

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وحيال ذلك، جاء جواو سانتوس وكيل أعمال الايطالي ليؤكد أن متوسط ميدان البلوز سيكون جاهزًا للانتقال إلى يوفنتوس في الصيف.

وأضاف:" لا اعلم إذا كان اليوفي يريد جورجينيو بالفعل أم لا، موكلي لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع تشيلسي. سنرى ما سيحدث"

وتابع:" اعتقد ان سوق الانتقالات ستكون مشتعلة رغم جائحة كورونا التي اضرت بكرة القدم اقتصادياً".

يذكر أن جورجينيو قد تألق في الدوري الإيطالي بقميص نابولي مع المدرب ماوريسيو ساري.