شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف موقفه من قضية الزمالك لحسم لقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موقف النادي الأهلي من قضية غريمه نادي الزمالك لحسم لقب نادي القرن، بعد قيام الأبيض بتقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية والتي شهدت الطعن على طريقة احتساب بطل القرن الماضي.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم سيتجاهلون شكوى الزمالك لدى الاتحاد الافريقي الكاف للحصول على لقب نادي القرن الماضي، بعد ادعاء الإدارة البيضاء أنهم أصحاب الحق في اللقب، وأنه حدث خطأ في احتساب النقاط مما حول اللقب للأهلي في وقتها، من جانبهم أكد مسئولو الأهلي أنهم أصحاب الحق في نادي القرن، وأنه لا يوجد أي أزمة في الأمر، ولن يتم التحرك في هذا الملف بأي شكل، بل وتم الاحتفال بذكرى الحصول على اللقب بشكل طبيعي.

وكشف مسئولو الأهلي أن شكوى الزمالك لن تغير من الأمر شيء فالأهلي هو بطل القرن الماضي وكذلك بطل القرن الحالي بعد مرور 20 عاماً منه، وأضاف مسئولو الأهلي أن قيام الزمالك بتعليق لافته مكتوب عليها نادي القرتن الحقيقي مدون عليها شعار الكاف أمر يخص الاتحاد الافريقي الذي لن يقف صامتاً امام هذا الانتهاك على حد وصفهم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

وشدد مرتضى منصور على أن الملف الخاص بنادي القرن سيتم إرساله للكاف خلال الأيام المقبلة معلقاً، أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن.

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وقال رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاطبه بإزالة شعار الاتحاد الإفريقي من اللافتة الموجودة على أسوار النادي بأنه نادي القرن الحقيقي..ونفى أن يكون الاتحاد الإفريقي قام بتغريم النادي مبلغ 2 مليون دولار جراء وضع اللافتة على أسوار النادي.

وأكد مرتضى منصور، أنه سيتم رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

كاس" ، حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.. وفى السياق ذاته، شدد مرتضى منصور أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي، معلقاً :"بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك ستحمل جملة "نادي القرن الحقيقي".