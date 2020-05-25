شكرا لقرائتكم 8 أسباب حقيقية لرفض الزمالك التعاقد مع مهاجم الأهلي ومدافع الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأتى رغبة نادى الزمالك ، ضد التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار للاتفاق السعودي، وكذلك الدولي المصري باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، بعدما أكد رئيس النادي ومسئولوه في أكثر من مناسبة عدم تطرقهم إلى الأساس في تقديم عروض لضمهما من الجزيرة وقلعة الدراويش أو حى مجرد التفكير في استقطابهما.

وربطت بعض الأنباء المتداولة منذ فترة في وسائل الاعلام والوسط الرياضي، اسم المهاجم المغربي والمدافع المصري، بعدة عروض رسمية محلية وخليجية ، غير أن اسم الزمالك كان يتردد في اغلبها على احتمالية المزاحمة في تلك الصفقات للاستفادة منها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة على غير الواقع .

وهو ما أكده مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، الذى ابدي دهشته الكبيرة من الأخبار التي تتردد عن رغبة القلعة البيضاء في شراء باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى وتقديم عروض لضمه من قلعة الدراويش، حيث قال لـ"سوبركورة"، لا نفكر في باهر المحمدى من قريب أو بعيد ، والحديث عن عرض 35 مليون جنيه بالإضافة للاعبين تهريج وأكاذيب من خيال مروجها فقط ، لأننا لا نريد المحمدى وكان عندنا وتركناه بدون ضجيج وهو خارج حساباتنا تماما.

وسخر مرتضى منصور من المبلغ الذى يتردد برصد 35 مليون جنيه لشراء مدافع الإسماعيلى ، قائلا: "إذا كان باهر المحمدى سعره 35 مليون جنيه.. يبقى محمود الونش ومحمود علاء مدافعا الزمالك الدوليين المتألقين سعرهم كام".

وتلقى المهاجم المغربى عدة عروض من أندية خليجية، من بينها الاتفاق السعودى الذى أبدى رغبته فى شراء اللاعب نهائياً بجانب عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وأخرى، ويفاضل المهاجم المغربى بين هذه العروض لاختيار الأفضل، مُستتغلاً توقف النشاط الرياضى عالمياً بسبب "جائحة" كورونا ورغم أن أكثر من مسئول فى الأهلى يرغب فى استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، له رأى مُخالف ويرفض عودة المهاجم المغربى بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلى وخطة لعبه.





ونستعرض 8 أسباب حقيقة لرفض الزمالك التعاقد مع مهاجم الأهلي ومدافع الدراويش

عدم وجود إمكانية انضمام المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المُعار للاتفاق السعودى، إلى قلعة ميت عقبة، يرجع إلى أن اللاعب حال رحيله عن ناديه سيكون بموافقة إدارة ناديه نظراً لامتداد عقده مع الفريق الأحمر لذا فأنه لا توجد إمكانية لانضمامه إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل، ومن الصعوبة بالطبع موافقة الأهلي على رحيله للزمالك تحت أي مسمي.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لم يطلب ضم اللاعب ولم يتطرق إلى الحديث عنه لذا لم تدخل إدارة القلعة البيضاء فى أية مفاوضات مع اللاعب حول ضمه من عدمه.

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وجود مهاجمين مميزين في الزمالك حيث يمتلك سلاح هجوم الأبيض 3 مهاجمين مميزين وهم كاسونجو ومصطفى محمد وعمر السعيد.

المبالغة المادية في سعر المغربي حيث حدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو.

كما غض الأبيض النظر عن التعاقد مع باهر المحمدى لعدة أسباب لعل أهمها وجود أكثر من مدافع مميز في الزمالك بقيادة محمود علاء وحمدى الونش بالإضافة الى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام.

عدم حماس الفرنسي باتريس كارتيرون بالتعاقد معه ولم يطلب كذلك ضمه .

مُغالاة الإسماعيلي الواضحة في طلباته المالية للاستغناء عن المحمدي بجانب إنشغال النادي بصفقات أخرى لتدعيم مراكز مُحددة يرى المدير الفني أن تدعيمها هو الأهم حالياً وأهما الجناح الأيمن.

زمن الكورونا وغموض تام في موقف الصفقات الصيفية وأسعار اللاعبين وغيرها بشأن مصير الكرة عالميا ومحليا.