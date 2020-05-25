شكرا لقرائتكم التايكوندو يعرض نتائج التصفيات التمهيدية لبطولة الناشئين الأولى للبومزا عبر الانترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم عرض منافسات ونتائج التصفيات التمهيدية لبطولة الناشئين الأولى للبومزا عبر الانترنت من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد بالفيس بوك ، و التي سبق وتم مد فترة التسجيل بها الى يوم 17 مايو الجارى، لمنح الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المنافسات ، و استغلال أوقات فراغهم ، في ظل بقاؤهم في المنزل بحظر التجوال وتفشى فيروس كورونا .

ويحرص اتحاد التايكوندو على استغلال فترة التوقف في تنظيم منافسات و تدريبات اون لاين ، و كذلك دورات تدريبية و تحكيمية بالفيديو كونفرانس أيضا ، تنفيذا لـ " الرياضة عن بٌعد " .

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كان اتحاد التايكوندو وافق على صرف إعانة استثنائية في اسرع وقت لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل في الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد و جاء ذلك بناء علي موافقة أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي المبادرة التي تقدم بها عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب ، وهو ما تم الموافقة عليه من خلالجلسة طارئة لمجلس الادارة خلال الساعات الماضية .

وسبق لاتحاد التايكوندو أن نظم بطولة الجمهورية للبومزا اون لاين أيضا ، و كذلك نظم دورة تحكيمية وتدريبية بالفيديو ، يشارك بها كل ممارسى اللعبة على مستوى الجمهورية .