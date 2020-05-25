شكرا لقرائتكم فايلر يختار الجوكر الجديد للأهلى من أوروجواى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن الأورجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي يعد الخيار الأول لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز أبرزهم الجناح الأيسر والأيمن وصانع الألعاب، ويرى فايلر أن سيرينو هو أفضل خيار لتدعيم هجوم الأهلي خاصة في حال رحيل رمضان صبحي بانتهاء اعارته نهاية الموسم الجاري وعودته من جديد لنادي هيدرسيفيلد الأنجليزي.

وفتح مسئولو الأهلي ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، من بينهم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذي سارع الأهلي لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة بالغة في المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.

Advertisements

وكان فايلر قد منح إدارة الأهلى الضوء الاخضر للتفاوضمع موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي ليكون احد البدائل المتاحة لتدعيم صفوف الأهلى حال تعثر ضم اللاعبين الذين طلبهم من قبله وعلى رأسهم سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).