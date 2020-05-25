الزمالك يدرس العروض المقدمة لسيسيه لحسم مصيره فى الميركاتو

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الزمالك العروض التي تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندري لتحديد وجهته المقبلة في الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق عائد مادي جيد من وراء تسويق اللاعب بصورة جيدة في ظل السياسة التي يطبقها مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور في عدم رحيل أي لاعب إلا بعد تحقيق عائد مادى يناسب نادى الزمالك .

إدارة الزمالك سوف تحتفظ باللاعب الايفواري في صفوف الفريق الأبيض حال عدم جدوى العروض التي تلقاها مؤخرا حيث وضعت عائد مادى معين وراء بيع اللاعب وسيتم التفاوض عليه مع الأندية التي طلبت التعاقد معه خلال الفترة المقبلة ففي حال عدم الوصول لهذا العائد المادي سيتم عودة اللاعب لصفوف الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك او بحث اعارته موسم اخر وليس بيع نهائي

Advertisements

كان مرتضى منصور رئييس نادى الزمالك قد اكد على عودة الثنائى أحمد رفعت لاعب الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وأحمد فتوح الظهير الايسر المعار لنادى لسموحة وبقاء او رحيل سيسيه سيتوقف على العروض التي سيتلقاها والمقابل المادى من وراء هذه الصفقة .

ويمتلك الزمالك عددا من اللاعبين المعارين، مع أندية الاتحاد السكندرى الذى يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والمقاولون العرب الذى يضم النيجرى معروف يوسف، وسموحة الذى يضم أحمد فتوح، وطلائع الجيش الذي يضم محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم