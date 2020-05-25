شكرا لقرائتكم مالك هدرسفيلد: 60 نادياً إنجليزياً يواجهون خطر "التوقف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فيل هودجكينسون مالك نادي هدرسفيلد تاون أن ما يصل إلى 60 ناديا في الدرجات الأدنى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد تتوقف عن العمل إذا فشلت الرياضة في التخطيط لتجاوز آثار فيروس كورونا المستحد "كوفيد-19" بعد الموسم الحالي.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا منذ مارس ، لكن المنتظر أن تعود أندية دوري الدرجة الثانية إلى المران في مجموعات صغيرة يوم الاثنين على أمل إنهاء الموسم بدون جماهير.

وأبلغ هودجكينسون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": المشكلة ليست هل نستكمل الموسم أو لا، المسألة تتعلق بما سيحدث بعد ذلك، إذا لم نتوصل لاتفاق سينهار هرم كرة القدم.هناك أندية أعرفها لا تزال تعمل فقط لأنها تؤجل الأجور والضرائب. سيحتاجون إلى الدفع في نقطة ما.

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وقال هودجكينسون إن السيناريو الأسوأ سيكون اللعب بدون جماهير في الموسم المقبل، وهو أمر من شأنه تجريد الأندية من مصدر ضخم للإيرادات.

وأتبع هودجكينسون: هناك احتمال واقعي بأن إذا لم نتوصل لاتفاق الآن من أجل ضمان استطاعة الأندية دفع فواتيرها والوصول إلى النقطة حيث يكون بوسعها استعادة إيراداتها، سيتوقف 50 أو 60 ناديا عن العمل.

واقترح رئيس هدرسفيلد تقليص الأجور بواقع 30 إلى 50 بالمئة على جميع المستويات حتى عودة الجماهير للمدرجات. متهماً بعض الأطراف المعنية بكرة القدم بدفن رؤوسها في الرمال.