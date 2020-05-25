شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يهنئ جنش بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله السعيد، نجم نادى بيراميدز، على تهنئة صديقه محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك بعيد ميلاده الـ 33، ونشر السعيد صورة تجمعه بجنش عبر إنستجرام وعلق قائلا، "عيد ميلاد سعيد"، فى ظل العلاقة الطيبة التى تربطهما منذ بداية انضمامهما للمنتخب الوطنى .



عبد الله السعيد 2

ويحتفل محمود عبد الرحيم " جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، اليوم بعيد ميلاده الـ 33 ، حيث إنه من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببة لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا .

ويواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين، من خلال التريبات المنزلية ، حيث نشر جنش فيديو مؤخرا عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس.