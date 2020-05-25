سوبر كورة يكشف موقف الأهلى من قضية الزمالك لحسم لقب نادى القرن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موقف النادى الأهلى من قضية غريمه نادى الزمالك لحسم لقب نادى القرن، بعد تقديم الأبيض شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية والتى شهدت الطعن على طريقة احتساب بطل القرن الماضي.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وضع عددا من اللافتات الكبيرة على أسوار النادى تحمل جملة “نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

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وشدد مرتضى منصور على أن الملف الخاص بنادى القرن سيتم إرساله للكاف خلال الأيام المقبلة معلقاً، "أطالب الإخوة فى الأهلى بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية، خاصة أن الزمالك ليس فى خناقة مع الأهلى ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن".

وقال رئيس نادى الزمالك، إن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خاطبه بإزالة شعار الاتحاد الأفريقى من اللافتة الموجودة على أسوار النادى بأنه نادى القرن الحقيقي.. ونفى أن يكون الاتحاد الأفريقى قام بتغريم النادى مبلغ 2 مليون دولار جراء وضع اللافتة على أسوار النادي.

وأكد مرتضى منصور، أنه سيتم رفع قضية داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

كاس"، حتى يحصل الزمالك على لقب نادى القرن الحقيقي.. وفى السياق ذاته، شدد مرتضى منصور أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي، معلقاً :"بطاقات العضوية الجديدة فى الزمالك ستحمل جملة "نادى القرن الحقيقي".