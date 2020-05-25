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التايكوندو يعرض التصفيات التمهيدية لبطولة البومزا أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، عرض منافسات ونتائج التصفيات التمهيدية لبطولة الناشئين الأولى للبومزا عبر الإنترنت، من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد على فيس بوك، والتى سبق وتم مد فترة التسجيل بها إلى يوم 17 مايو الجارى، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة فى المنافسات، واستغلال أوقات فراغهم، فى ظل بقائهم فى المنزل بحظر التجوال وتفشى فيروس .

ويحرص اتحاد التايكوندو على استغلال فترة التوقف فى تنظيم منافسات وتدريبات أون لاين، وكذلك دورات تدريبية وتحكيمية بالفيديو كونفرانس أيضا، تنفيذا لـ " عن بٌعد " .

كان اتحاد التايكوندو وافق على صرف إعانة استثنائية فى أسرع وقت لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل فى الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد و جاء ذلك بناء على موافقة أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على المبادرة التى تقدم بها عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب، وهو ما تم الموافقة عليه من خلالجلسة طارئة لمجلس الادارة خلال الساعات الماضية .

وسبق لاتحاد التايكوندو أن نظم بطولة الجمهورية للبومزا اون لاين أيضا، و كذلك نظم دورة تحكيمية وتدريبية بالفيديو، يشارك بها كل ممارسى اللعبة على مستوى الجمهورية .

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