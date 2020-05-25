شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوكر" سيرينو خيار فايلر الأول لتدعيم هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن الأوروجويانى سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى يعد الخيار الأول لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز، أبرزها الجناح الأيسر والأيمن وصانع الألعاب، ويرى فايلر أن سيرينو هو أفضل خيار لتدعيم هجوم الأهلى، خاصة فى حال رحيل رمضان صبحى بانتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى وعودته من جديد لنادى هيدرسفيلد الإنجليزي.

وفتح مسئولو الأهلى ملف المهاجم الأجنبى من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، من بينهم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق، مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذى سارع الأهلى لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة بالغة فى المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.

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وكان فايلر قد منح إدارة الأهلى الضوء الأخضر للتفاوض مع موليكا لاعب مازيمبى الكونغولى ليكون أحد البدائل المتاحة لتدعيم صفوف الأهلى حال تعثر ضم اللاعبين الذين طلبهم من قبل، وعلى رأسهم سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعباً.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).