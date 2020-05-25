شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من أحمد جعفر إلى الراحل علاء على فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور أشهر على رحيل علاء على، نجم الزمالك السابق، والذى فارق الحياة فى نوفمبر الماضى، إلا أن أحمد جعفر نجم الفريق السابق تذكر صديقه ورفيقه فى الملاعب، وحرص على توجيه رسالة له بمناسبة عيد الفطر بطريقة مختلفة، ونشر جعفر عبر موقع إنستجرام صورة تجمعه بعلاء حينما كانا لاعبين فى صفوف الفريق الأبيض.

وعلق جعفر على الصورة قائلا، "الله يرحمك يا صاحبى أول عيد من غيرك يا حبيبى ربنا يرحمك ويسامحك.. أكيد أنت فى مكان أحسن ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة يارب".

علاء على توفى فى نوفمبر الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 31 عاما، وقد بدأ اللاعب مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، وانتقل علاء على من الزمالك إلى تليفونات بنى سويف موسم 2012، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى، وشارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال.

Advertisements

استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

احمد جعفر على انستجرام