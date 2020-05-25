شكرا لقرائتكم خبر عن أول عيد لهم فى الزمالك.. قناة النادى و 8 لاعبين ولقب القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد نادى الزمالك مع حلول عيد الفطر المبارك ظهور مولود جديد هو أحدث إنجازات مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى برئاسة مرتضى منصور، وهى قناة نادى الزمالك التى ترى النور هذا العام لأول مرة بعد حلم طال انتظاره لعشاق الأبيض فى الوطن العربى، حيث ظهرت قناة الزمالك للنور فى فبراير الماضى وتشهد الفترة الحالية أول عيد للقناة بعد ظهورها رسميا لتصبح أحد الوجوه الزملكاوية القوية الجديدة فى العيد الحالي.

كما تظهر فى عيد الفطر حاليا أزمة لقب نادى القرن، والذى يحاول الزمالك الحصول عليه من خلال الطرق القانونية والتى سيلجأ إليها الزمالك خلال الأيام المقبلة، وشهدت أزمة نادى القرن العشرين الأفريقى تطورات فى الوقت الحالى، ودخلت منعطفا جديدا، فبعدما كان الأمر مقتصرًا على تقديم نادى الزمالك شكوى لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية من أجل تجريد النادى الأهلى من اللقب الذى حصل عيله منذ 20 عامًا بقرار من الاتحاد الأفريقى "كاف"، وذلك بغرض منحه للزمالك؛ تطور الأمر حاليًا بعدما قرر مسئولو النادى الأبيض تعليق لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقيتهم فى لقب نادى القرن الأفريقى.

أما آخر الوجوه الجديدة فى الزمالك فى عيد الفطر فتتمثل فى بعض اللاعبين الذين يشاركون مع الزمالك هذا الموسم لأول مرة وهم محمد عواد ومحمد صبحى حراس المرمى ومحمد عبد السلام وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد وكريم بامبو، وجميعهم انضموا للزمالك بداية الموسم الحالى ويمضون أول عيد لهم داخل جدران القلعة البيضاء.