شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين أسامة لاعبة الطائرة: هوايتى الروايات والشوبينج وبحب أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين أسامة لاعبة الطائرة فى نادى القاهرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قراءة الروايات والشوبينج.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

نيجريسكو وشوربة الكريمة.

من نجمك المفضل؟

أحمد عز.



ياسمين أسامة 1

من مطربك المفضل؟

بيلى أيليش .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

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مدربة كرة طائرة أنا بحب أى حاجة ليها علاقة بالطائرة.



ياسمين أسامة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا لا.. التجاهل أفضل .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لا عادى مش شرط.