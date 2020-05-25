اخبار الرياضه

تقارير تكشف موقف جوارديولا من ضم لاعب برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لا يفكر في ضم نيلسون سيميدو لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط سيميدو بالرحيل عن برشلونة وسط اهتمامات من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وثنائي إيطاليا إنتر ميلان ويوفنتوس.

وزعمت تقارير صحفية، أن برشلونة ومانشستر سيتي يفكران في إبرام صفقة تبادلية تقتضي بانضمام سيميدو إلى السيتزنز، مقابل ارتداء جواو كانسيلو قميص برشلونة.

Advertisements

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن جوارديولا غير مهتم بضم سيميدو إلى ملعب الاتحاد، لافتة إلى أن المدرب الكتالوني ليس لديه نية في ضم أي ظهير سواء أيمن أو أيسر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من غير المتوقع مغادرة كانسيلو لملعب الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن كانسيلو انضم إلى صفوف ملعب الاتحاد مطلع الموسم الجاري قادما من يوفنتوس الايطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تكشف موقف جوارديولا من ضم لاعب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا