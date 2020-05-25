تقارير تكشف موقف جوارديولا من ضم لاعب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير أوروبية إن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لا يفكر في ضم نيلسون سيميدو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط سيميدو بالرحيل عن برشلونة وسط اهتمامات من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وثنائي إيطاليا إنتر ميلان ويوفنتوس.
وزعمت تقارير صحفية، أن برشلونة ومانشستر سيتي يفكران في إبرام صفقة تبادلية تقتضي بانضمام سيميدو إلى السيتزنز، مقابل ارتداء جواو كانسيلو قميص برشلونة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن جوارديولا غير مهتم بضم سيميدو إلى ملعب الاتحاد، لافتة إلى أن المدرب الكتالوني ليس لديه نية في ضم أي ظهير سواء أيمن أو أيسر.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من غير المتوقع مغادرة كانسيلو لملعب الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن كانسيلو انضم إلى صفوف ملعب الاتحاد مطلع الموسم الجاري قادما من يوفنتوس الايطالي.
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