قمة الدوري الألماني.. من يتفوق في معركة دورتموند وبايرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد همام:

ستتجه الأنظار غدًا الثلاثاء، على ملعب "سيجنال أدونا بارك" معقل فريق بوروسيا دورتموند والذي سيواجه بايرن ميونيخ، في قمة الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري الألماني.

المباراة ستعد نارية بين الغريمين لعدة أسباب فالبداية بالنظر إلى وضع الفريقين حيث يتصدر البافاري الترتيب بـ61 نقطة، في المقابل يلاحقه "أسود الفاستفاليا" في الترتيب الثاني برصيد 57 نقطة.

وبالنظر إلى وضع دورتموند باعتباره صاحب الملعب وضيفه البايرن، فسيكون الصراع مثيرًا نظرًا لاقتراب تشابه الأسلحة عند كل فريق، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- معركة الأظهره:

السلاح الأول الذي يمتلكه كل من بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وهو الأظهرة حيث ستكون المعركة بين الثنائي أشرف حكيمي ورفاييل جيريرو ضد ثنائي البايرن ألفونسو ديفيز وبنياميين بافارد.

البداية من الدولي المغربي أشرف حكيمي والذي يقدم موسمًا رائعًا رفقة دورتموند حيث استطاع الظهير الأيمن للفريق الأصفر أن يسجل ثمانية أهداف ويصنع عشر تمريرات حاسمة، في المقابل نجح الظهير الأيسر جيريرو أن يحرز ثمانية أهداف أيضًا مقابل خمس تمريرات حاسمة.

في المقابل، سيعول بايرن ميونيخ بقيادة مدربه هانس فيلك على ديفيز والذي سيواجه خطورة حكيمي، بينما سيقف بافارد ضد جيريرو.

ديفيز كندي الجنسية وصاحب الأصول الغانية استطاع أيضًا أن يكون ورقة مهمة للبايرن الأمر الذي جعله يوقع على عقد جديد حتى 2025، فالظهير الأيسر استطاع أن يسجل هدفين ويصنع تسع تمريرات حاسمة.

أما بافارد والذي سيواجه جيريرو استطاع في موسمه الأول مع بايرن منذ قدومه من شتوتجارت حتى الآن أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع خمس تمريرات.

- شباب سانشو أمام الخبير مولر:

منذ قدوم جادون سانشو من مانشستر سيتي في صيف موسم (2017 - 2018) واللاعب الشاب الإنجليزي يقدم مستويات كبيرة رفقة دورتموند.

أبرز مستويات سانشو ظهرت في الموسم الحالي، فاللاعب الشاب سجل 14 هدفًا جعله في الترتيب الثالث من هدافي الدوري الألماني.

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وفي الإجمالي، شارك صاحب الـ20 عامًا في 37 مباراة مع دورتموند في جميع المسابقات ليسجل 17 هدفًا مقابل صناعته 20 تمريرة حاسمة.

سانشو سيخوض مباراة بايرن وأمامه الخبير توماس مولر، والذي بدأ استعادة مستواه من جديد منذ تولي فيلك القيادة الفنية، ليشارك صاحب الـ30 عامًا في 38 مباراة بجميع المسابقات مسجلاً 11 تمريرة حاسمة مقابل مساهمته في 20 هدفًا.

- من يتفوق في الأجنحة؟:

عندما نرى دورتموند وبايرن في الموسم الحالي، فكل فريق يتميز بوجود أكثر من ورقة رابحة في الخطب الأمامي في تشكيل لوسيان فافر وهانس فيلك.

صحيح أن دورتموند يفتقد خدمات نجمه وقائده ماركو رويس للإصابة، إلا أن الفريق الأصفر لديه أكثر من ورقة هجومية رائعة وتحديدًا الثنائي جوليان براندت القادم من باير ليفركوزن وثورجان هازراد الذي تم الاستعانة به في الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ.

براندت في موسمه الأول سجل سبعة أهداف وصنع عشر تمريرات حاسمة، في المقابل أرقام هازرد أفضل نسبيًا بعض الشيء بعدما سجل ستة أهداف وقدّم 13 تمريرة حاسمة.

في المقابل، يعول البايرن على أكثر من ورقة هجومية حيث يُعد أبرزهم اللاعب الألماني الشاب سيرجي جنابري، والذي يقدم موسمًا مميزًا مع فريقه حيث تشير أرقام اللاعب إلى تسجيله 18 هدفًا مقابل صناعة 12 تمريرة حاسمة.

- صراع هجومي:

السلاح الأبرز في كل من دورتموند وبايرن هو المهاجم القناص بداية من النرويجي الشاب إرلينج هالاند، والقادم من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير الماضي، حيث استطاع حتى الآن بقميص دورتموند أن يسجل عشرة أهداف بالدوري من أصل عشر مباريات.

هالاند بصفة إجمالية سجل 41 هدفًا في 35 مباراة حتى الآن سواء مع سالزبورج أو دورتموند كما ساهم بعشر تمريرات حاسمة.

أما بايرن فيمتلك قناصًا وهو النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، والذي أحرز هو الآخر 41 هدفًا مع فريقه في الموسم الحالي بجانب مساهمته بخمسة تمريرات حاسمة.

وهنا السؤال.. من يتفوق في معركة دورتموند وبايرن في قمة الدوري الألماني؟