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أليجري على أعتاب العودة للعمل التدريبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق على وشك العودة للعمل التدريبي بعد ابتعاده عن الملاعب لمدة عام كامل.

وبحسب بعض التقارير فإن أليجري محط اهتمام من قبل ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن أليجري يفضل الحصول على وظيفة داخل إيطاليا بسبب عائلته، إلا أن الأمر قد يكون صعبا في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه تم تداول اسم أليجري في خلال الفترة الماضية، مع توقعات بأن يحل محل أولى جونار سولشاير إذا فشل في حسم مركز يؤهل الشياطين الحمر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما صحيفة "لا ستامبا" فتزعم أن يكون مدرب يوفنتوس السابق ضمن قائمة النادي الباريسي ليحل محل توماس توخيل، كما ادعت أن ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي كان على اتصال بالفعل مع البالغ من العمر 52 عامًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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