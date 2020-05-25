بعد الاعتذار.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يشيد بلاعبي أشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أثنى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تقدم أربعة من لاعبي فريق أشبيلية بالاعتذار مساء الأحد بسبب خرق قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة في إسبانيا ضمن إجراءات مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان إيفر بانيجا وفرانكو فاسكيز ولوك دي يونج ولوكاس أوكامبوس قد ظهروا في صورة نشرت عبر تطبيق "إنستجرام" ضمن مجموعة من 12 فردا.

ويشكل ذلك مخالفة للقواعد التي تحظر تجمع أكثر من عشرة أفراد، وهو ما يطبق في أشبيلية، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي تطبق فيه أندية الدوري الإسباني البروتوكول الصارم لضمان سلامة اللاعبين تمهيدا لاستئناف منافسات الدوري من جديد.

Advertisements

وقال بانيجا عبر انستجرام :"أود الاعتذار عما حدث يوم السبت. كان تجمعا عائليا وحضره زملاء لي، وقد أخطأنا لكن عن غير عمد... أود الاعتذار للنادي وللجماهير وللمجتمع بشكل عام. ولن يتكرر الأمر."

وقال تيباس رئيس الرابطة :"سأسلط الضوء على اعتذار اللاعبين، فهو شيء إيجابي."

وأضاف "اللاعبون يشكلون قدوة في المجتمع وعليهم توخي الحذر فيما يفعلونه. لدينا إجراءات سلامة شاملة في ملاعب التدريب وفي المباريات، ولكن مثل تلك الأماكن واللقاءات تشعرني بالقلق. علينا توخي الحذر."

وكانت الحكومة الإسبانية قد منحت يوم السبت الماضي الدوري الإسباني، المتوقف منذ أكثر من شهرين بسبب الوباء العالمي، الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات اعتبارا من الثامن من يونيو المقبل.