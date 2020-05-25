"دفعت الفلوس وخصمتها من مستحقاتي".. ميدو يروي تفاصيل تعاقد الزمالك مع جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: منة عمر: قال أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك ومصر للمقاصة السابق، إنه قام بدفع المقابل المادي لتعاقد القلعة البيضاء مع محمود عبد الرحيم جنش. وخلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ميدو: "وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا". Advertisements وأضاف: "مكانش في فلوس في النادي نشتريه، فقررت أني أدفع الفلوس وأخصنها من مستحقاتي". وتابع: "قرار لن أندم عليه أبدا، جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم.. رجل بمعنى الكلمة". جدير بالذكر أن جنش انتقل إلى صفوف الزمالك مطلع موسم 2010/2011.

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