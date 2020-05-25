أشرف صبحي : متابعة دورية للخطة الطبية الكاملة التي سيتم تنفيذها مع بداية عودة النشاط الرياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وجود متابعة دورية من الوزارة مع اللجنة الأوليمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية للانتهاء من الخطة الطبية الكاملة، والاجراءات الاحترازية التى سيتم إتباعها خلال الفترة المقبلة.

وقال صبحي انه بمجرد الانتهاء من الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي فى

منتصف يونيو القادم وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.وكان وزير الرياضة قد وافق اليوم على دعم الاتحادات الرياضية بمبلغ 5 مليون و400 ألف جنيه لعدد 29 اتحاد أوليمبي و 25 اتحاد غير أوليمبي، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالي 2019-2020 ، في اطار حرص الوزارة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضي فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحتى يتسني للاتحادات تلبية التزاماتها المختلفة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدعم الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية للعام المالي 2019-2020 بمبلغ 32 مليون و110 ألف جنيه قيمة الدعم المالى السنوى المخصص للاتحادات الرياضية.

