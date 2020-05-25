وزير الرياضة : كل الدعم للاتحادات والهيئات الرياضية في ظل الأزمة الراهنة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية فى ظل الأزمة الراهنة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود لمواجهة الوضع الراهن، ومساعدة القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار فيروس الراهن، ومساعدة القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا ووافق وزير الرياضة على دعم الاتحادات الرياضية بمبلغ 5 مليون و400 ألف جنيه لعدد 29 اتحاد أوليمبي و 25 اتحاد غير أوليمبي، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالي 2019-2020 ، في اطار حرص الوزارة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضي فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار

و 25 اتحاد غير أوليمبي، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالي 2019-2020 ، في اطار حرص الوزارة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضي فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحتى يتسني للاتحادات تلبية التزاماتها المختلفة.

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