انخفاض أسعار أغلى 25 لاعباً فى العالم بنسب مختلفة

تسبب فيروس كورونا في انخفاض أسعار اللاعبين، حيث انخفضت القيمة التسويقية لنجوم الكرة العالمية، مما ينذر بحدوث مفاجآت في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتؤكد الأرقام أن اللاعبين الأكبر سناً مثل ميسي انخفضت قيمتهم بنسبة 20%، بينما أن اللاعبين الأصغر سناً مثل مبابي انخفضت قيمتهم بنسبة 10%.

ويستعرض التقرير أبرز الانخفاضات في أسعار نجوم كرة القدم على مستوى العالم:

كيليان مبابي انخفضت قيمته من 182 مليون جنيه إسترليني إلى 162 مليون جنيه إسترليني.

نيمار انخفضت قيمته من 144 مليون جنيه إسترليني إلى 115.2 مليون جنيه إسترليني.

رحيم سترلينج انخفضت قيمته من 144 مليون جنيه إسترليني إلى 115.2 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح انخفضت قيمته من 135 مليون جنيه إسترليني إلى 108 مليون جنيه إسترليني.

ساديو ماني انخفضت قيمته من 135 مليون جنيه إسترليني إلى 108 مليون جنيه إسترليني.

هاري كين انخفضت قيمته من

135 مليون جنيه إسترليني إلى 108 مليون جنيه إسترليني.

كيفين دي بروين انخفضت قيمته من 135 مليون جنيه إسترليني إلى 108 مليون جنيه إسترليني.

جادون سانشو انخفضت قيمته من 117 مليون جنيه إسترليني إلى 105.3 مليون جنيه إسترليني.

ليونيل ميسي انخفضت قيمته من 126 مليون جنيه إسترليني إلى 100.8 مليون جنيه إسترليني.

ترينت ألكسندر أرنولد انخفضت قيمته من 99 مليون جنيه إسترليني إلى 89.1 مليون جنيه إسترليني.

أنطوان جريزمان انخفضت قيمته من 108 مليون جنيه إسترليني إلى 86.4 مليون جنيه إسترليني.

جواو فيليكس انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 72.9 مليون جنيه إسترليني.

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كاي هافيرتز انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 72.9 مليون جنيه إسترليني.

بول بوجبا انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

فيرجيل فان دايك انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

ليروي ساني انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

بيرناردو سيلفا انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

نجولو كانتي انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

يان أوبلاك انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

إيدين هازارد انخفضت قيمته من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

مارك أندريه تير شتيجن انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 64.8 مليون جنيه إسترليني.

باولو ديبالا انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 64.8 مليون جنيه إسترليني.

أليسون بيكر انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 64.8 مليون جنيه إسترليني.

فرانكي دي يونج انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 64.8 مليون جنيه إسترليني.

إيرلينج هالاند انخفضت قيمته من 81 مليون جنيه إسترليني إلى 64.8 مليون جنيه إسترليني.