قمة نارية في الدوري الألماني غدا ..بايرن ميونخ ضيفا على دورتموند

يحل فريق بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة ، في مواجهة نارية على قمة الدوري الألماني "بوندزليجا" .

تقام المبارة ضمن منافسات الجولة 28 بدون جمهور في الساعة السادسة والنصف مساء ويستضيفها ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في دورتموند.

وتأتي أهمية المباراة كونها ستساهم بشكل كبير في تحديد بطل

الدوري الألماني خاصة في حالة فوز بايرن ميونخ وتوسيع الفارق إلى سبع نقاط أما فوز دورتموند فيقلص الفارق إلى نقطة واحدة ليزداد صراع القمة اشتعالا ويتأجل حسم الفريق الفائز باللقب.

وكان الدوري الألماني قد استأنف في نهاية الأسبوع قبل الماضي بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

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ويسعى بايرن ميونيخ بقيادة مدربه هانزي فليك، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تفوقه على دورتموند في المواسم الأربعة الأخيرة، حيث فاز النادي البافاري 5 مرات في المباريات السبع الأخيرة.

ويعتمد الفريق البافاري على تألق مهاجم دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رفع رصيده من الأهداف حتى الان إلى 27 هدفا

في حين يعتمد دورتموند على مهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينج هالاند المنضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورج النمساوي، والذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات حتى الآن بالقميص الأصفر.