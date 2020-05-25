رياضة | باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإفساد إحدى الصفقات لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي صفقة التعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الذي اقترب بشدة من قلعة كامب نو.

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وكشفت موقع جول العالمي عن أن هناك أندية أوروبية عديدة تحاول عرقلة انتقال بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة وعلى رأسها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومالكه ناصر الخليفي الذي يرى بيانيتش خير إضافة لخط وسط ملعب حديقة الأمراء.

وأشارت إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي تدخلا من أجل التعاقد مع بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث عرض البلوز التخلي عن خدمات جورجينيو مقابل الحصول على خدمات اللاعب من الفريق الإيطالي.