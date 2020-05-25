رياضة | ويلان يتوج ساديو ماني على حساب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ويلان يتوج ساديو ماني على حساب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نويل ويلان لاعب فريق ليدز يونايتد السابق أنه يفضل النجم ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن محمد صلاح لقناعته الشديدة بإمكانيات اللاعب السنغالي وأهميته في خط يورجن كلوب المدير الفني لقلعة الريدز.

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وقال نويل ويلان في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "كان يجب تجديد عقد ساديو ماني بأي طريقة فهو لاعب مهم في ليفربول وقدم مستوى استثنائيًا، خلال المواسم الثلاثة الماضية وكان حاسمًا للغاية وأفضل من محمد صلاح".

وأضاف نجم ليدز يونايتد سابقًا: "ليفربول أصبح ناديًا مرغوبًا فيه أكثر من برشلونة وريال مدريد بعدما استطاع الاحتفاظ بقوة نجومه.. ليفربول يظهر قوته يمتلك النادي القدر الكافِ من المال للوصول إلى مستوى ريال مدريد بل إنهم فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا".