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رياضة | كريستيانو رونالدو يطعن برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يطعن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس فريق برشلونة الإسباني وذلك كالتي يفعلها عندما كان لاعبًا في صفوف الإسباني ويصول ويجول في مباريات الكلاسيكو قبل انتقاله إلى فريق السيدة العجوز.

 

واستبعد كريستيانو رونالدو نجم انتقال زميله ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة بدعوى أنه يحب فريق ريال مدريد ويرغب في الانتقال إليه منذ زمن طويل لكن تعطلت الصفقة في أكثر من مرة.

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وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن أن رونالدو أبلغ أصدقاءه بصعوبة انتقال بيانيتش لبرشلونة لتشجيع لريال مدريد رغم أن اسم اللاعب ارتبط بالانتقال إلى قلعة كامب نو من خلال صفقة تبادلية عن طريق اللاعب آرثر ميلو.

 

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