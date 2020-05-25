رياضة | فايلر يطلب قطع إعارة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب قطع إعارة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعجابه الشديد بقدرات لاعب الفريق المعار، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان فايلر، عقد جلسة مع جهازه المعاون مؤخرًا، وأثنى على أداء عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش، بعد أن شاهد عدد من فيديوهاته مع والمنتخب الأوليمبي، وطلائع الجيش بالموسم الجاري.

ويبحث فايلر، عودة اللاعب وقطع إعارته عن طلائع الجيش، وتوظيفه في مركز الظهير الأيمن بدلًا من أحمد فتحي الذي يرحل بنهاية الموسم الحالي، إلى صفوف بيراميدز سبورت.

واستقر فايلر، على عودة عدد من اللاعبين وإنهاء إعارتهم بنهاية الموسم، وهم صلاح محسن مهاجم سموحة، ومحمد شريف المعار إلى إنبي، حتى نهاية الموسم الحالي.