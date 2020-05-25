شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يكشف عن تحمله القيمة المالية لضم «جنش» إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد حسام «ميدو» المدير الفني الأسبق لفريق مصر المقاصة، أنه غير نادم عن تحمل قيمة ضم محمود عبدالرحيم «جنش» إلى الزمالك، أثناء تواجده كلاعب في الفريق الأول.

ونشر «ميدو» تغريدة على حسايه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدًا وماكانش في فلوس في النادي نشتريه فقررت اني أدفع الفلوس وأخصمها من مستحقاتي ... قرار لن أندم عليه أبدا جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم ..رجل بمعنى الكلمة!!».

وانضم محمود جنش لصفوف الزمالك خلال موسم 2010-2011 قادمًا من نادي الأولمبي، وقتها كان لا يزال أحمد حسام ميدو لاعبًا ضمن صفوف القلعة البيضاء.