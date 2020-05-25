شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس مقاضاة الزمالك بسبب لقب القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة نادى القرن داخل القلعة الحمراء بعد تعليق نادى الزمالك لافتة على بواباته يؤكد فيها أنه نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات والمحسوبية، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة القانونية بالقلعة الحمراء برئاسة المستشار محمود فهمى تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن تصرف مسؤولى القلعة البيضاء يعد تعديا على شعار النادى الأهلى الرسمى الذي يؤكد أن النادى الأهلى هو نادى القرن.

وقال مصدر رفيع المستوى داخل النادى الأهلى لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمود فهمى تدرس الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، وسيتم عرض اقتراحها على مجلس الإدارة لمناقشة الأمر وتحديد ما إذا كان المجلس سيقوم بمقاضاة نادى الزمالك من عدمها، مشيرا إلى أن الزمالك اعتدى على الشعار الرسمى للنادى الأهلى الذي يؤكد أنه نادى القرن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: الأهلى هو نادى القرن وإثارة هذه الازمة لن تغير شيئا من الواقع، لكن المجلس لن يصمت على المساس بشعاره وسيظل يدافع عن حقوقه في أي مجال من مجالاته.

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وتساءل المصدر حول مدى رد فعل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» على استغلال شعاره على لافتة الزمالك، واوضح المصدر أن هناك خلافا داخل مجلس الإدارة حول اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الزمالك، مشيرا إلى ان البعض يطالب باتخاذ موقف صارم تجاه النادى المنافس والحفاظ على حقوق القلعة الحمراء، والبعض الآخر يرى تجاهل الأمر باعتبار انها لن تؤثر سلبًا على أحقية النادى في لقب القرن.

من جهة أخرى، أكد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب مساندته لوائل عزت، مدير قطاع السباحة، الذي أصيب بفيروس كورونا المنتشر في أرجاء العالم، وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على الاطمئنان على حالته الصحية من خلال الفريق الطبى المعالج له بمستشفى الشرطة.

فيما جدد مجلس الإدارة تمسكه بعودة النشاط الكروى خلال الموسم الجارى حفاظًا على حقوق الأندية من ضياع مستحقاتها المالية لدى الشركة الراعية، وينتظر مجلس الإدارة رد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاقتراحات التي قدمها مسؤولو القلعة الحمراء بشكل ودى من أجل عودة النشاط الكروى وعدم إلغائه خلال الموسم الجارى.

فيما كشف مصدر مسؤول داخل النادى- رفض ذكراسمه- أن عقد أحمد فتحى انتهى مع القلعة الحمراء ولا يمكن عودته مرة أخرى للنادى حتى لو تم إلغاء الموسم الجارى، لافتا إلى ان عقد اللاعب ينتهى يوم 31 يونيو المقبل وليس له علاقة باستكمال الموسم من عدمه.