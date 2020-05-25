هارت: أي خطوة خارج إنكلترا ستعيد احياء مسيرتي المهنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
يعترف حارس مرمى بيرنلي، جو هارت، بأنه قد يحتاج إلى تغيير المشهد لإعادة تنشيط حياته المهنية.
وأصبح هارت الآن نسخة احتياطية لبيرنلي.
وبعد قضاء موسم على سبيل الإعارة مع تورينو، يقول هارت إنه قد يحتاج إلى التوجه إلى الخارج مرة أخرى لاستعادة أدائه السابق.
وقال لصحيفة الغارديان: "لقد استمتعت بكوني جزءًا من هذا النادي. من حيث التواجد في بلد مختلف، تجربة ثقافة مختلفة، لعب دوري مختلف، أحببت ذلك تمامًا. إنه بالتأكيد شيء أود القيام به مرة أخرى".
وعندما سُئل عما إذا كانت الأندية ما زالت تريد التوقيع معه، أجاب: "أحب أن أعتقد أنني جيد. لدي خبرة وجوع حقيقي. الدوري الممتاز كان رائعًا بالنسبة لي ولكنني مستعد أكثر لنشر جناحي".
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