شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يضع التصور النهائى لعودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد،على وضع التصور النهائى لعودة النشاط لجميع المراحل السنية بعد العيد بالإجتماع مع مسئولو الإتحاد برئاسة هشام نصر ، من أجل أيضا الوقوف على خطة بدء الموسم الجديد وفقا لقرارات الدولة بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى إلتزام الإتحاد بكافة قرارات الحكومة مؤكدا أن وضع التصور لجاهزيته فى حالة القرار النهائى بعودة النشاط .

و أشار رئيس لجنة المسابقات مسبقا إلى احتياج الأندية فترة ما بين 3 أسابيع حتى شهر إعداد قبل العودة إلى النشاط المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد مرة أخرى، مشدداً على ضرورة إنهاء مسابقات الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط قبل بدء الموسم الجديد، وفقا لما تحدده الدولة خلال المرحلة المقبلة، وقال سعيد عبد المنعم فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد لا يزال مع إنهاء الموسم الحالى قبل بدء موسم جديد، مشيرا إلى أن إجراءات الحافز الرياضى تم إرسال جزء منها إلى وزارة الشباب و الرياضة ويتبقى مسابقات تحتاج للإنهاء لحصول اللاعبين على درجات التفوق .

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وأعلن اتحاد اليد مسبقا عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021، المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو، على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناءً على قرارات الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

من جهته قال مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد، إن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.