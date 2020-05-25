مصطفى فتحى يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك وسط الأصدقاء والأقارب

جدة - عمرو شويل حرص مصطفى فتحى لاعب الزمالك على تهنئة متابعيه عبر صفحته الشخصية على انستجرام بمناسبة عيد الفطر المبارك بنشر صورة مع اصدقاؤه معلقا " كل عام و أنتم بخير عيد سعيد على الأمة الإسلامية أجمعين " .



مصطفى فتحى

ويحرص مصطفى فتحى على خوض برنامج مكثف تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، بعدما حصل على وعدا من المدرب الفرنسى بالدخول فى الحسابات الأساسية للفريق عقب عودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة لذا يحرص على تجهيز نفسه بأفضل صورة خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مع الفريق.

وأعلن مسئولو الزمالك تمسكهم باستمرار مصطفى فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، وهو الأمر الذى يُعد صبعًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.