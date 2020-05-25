3 مكتسبات جديدة للزمالك فى عيد الفطر 2020.. أبرزها قناة النادى

جدة - عمرو شويل يشهد نادي الزمالك مع حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علي الأمة الاسلامية بالخير والبركات، ظهور مولود جديد هو أحدث انجازات مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي برئاسة مرتضي منصور، وهي قناة نادي الزمالك التي تري النور هذا العام لاول مرة بعد حلم طال انتظاره سنين من عشاق الزمالك في كل الوطن العربي، حيث ظهرت قناة الزمالك للنور في فبراير الماضي وتشهد الفترة الحالية اول عيد فطر للقناة بعد ظهورها رسميا لتصبح احد الوجوه الزملكاوية القوية الجديدة في العيد الحالي.

كما يظهر في عيد الفطر حاليا ازمة لقب نادي القرن والذي يحاول الزمالك الحصول علي اللقب من خلال الطرق القانونية والتي سيلجأ لها الزمالك خلال الايام المقبلة، وشهدت أزمة نادى القرن العشرين الأفريقى تطورات فى الوقت الحالى، ودخلت منعطفا جديدا، فبعدما كان الأمر مقتصرًا على تقديم نادى الزمالك شكوى لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية من أجل تجريد النادى الأهلى من اللقب الذى حصل عيله منذ 20 عامًا بقرار من الاتحاد الأفريقى "كاف"، وذلك بغرض منحه للزمالك؛ تطور الأمر حاليًا بعدما قرر مسئولو النادى الأبيض تعليق لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقيتهم فى لقب نادى القرن الأفريقى.

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اما اخر الوجوه الجديدة في الزمالك في عيد الفطر فتتمثل في بعض اللاعبين الذين يشاركون مع الزمالك هذا الموسم لاول مرة وهم محمد عواد ومحمد صبحي حراس المرمي ومحمد عبد السلام وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومصطفي محمد وكريم بامبو ، فجميعهم انضموا للزمالك بداية الموسم الحالي ويمضون اول عيد فطر لهم داخل جدران القلعة البيضاء.