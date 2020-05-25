شكرا لقرائتكم 3 مكتسبات جديدة للزمالك فى عيد الفطر 2020.. أبرزها قناة النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يظهر في عيد الفطر حاليا ازمة لقب نادي القرن والذي يحاول الزمالك الحصول علي اللقب من خلال الطرق القانونية والتي سيلجأ لها الزمالك خلال الايام المقبلة، وشهدت أزمة نادى القرن العشرين الأفريقى تطورات فى الوقت الحالى، ودخلت منعطفا جديدا، فبعدما كان الأمر مقتصرًا على تقديم نادى الزمالك شكوى لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية من أجل تجريد النادى الأهلى من اللقب الذى حصل عيله منذ 20 عامًا بقرار من الاتحاد الأفريقى "كاف"، وذلك بغرض منحه للزمالك؛ تطور الأمر حاليًا بعدما قرر مسئولو النادى الأبيض تعليق لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقيتهم فى لقب نادى القرن الأفريقى.
اما اخر الوجوه الجديدة في الزمالك في عيد الفطر فتتمثل في بعض اللاعبين الذين يشاركون مع الزمالك هذا الموسم لاول مرة وهم محمد عواد ومحمد صبحي حراس المرمي ومحمد عبد السلام وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومصطفي محمد وكريم بامبو ، فجميعهم انضموا للزمالك بداية الموسم الحالي ويمضون اول عيد فطر لهم داخل جدران القلعة البيضاء.
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