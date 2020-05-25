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شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يهنئ زوجته بعيد الفطر على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الأيام الماضية انضمام محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك الى بعض لاعبى الأهلى الذين قاموا بجلسة وقاية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة وإنبى والمقاولون العرب السابق، والمعروفة بجلسة "الفوطة النارية"
محمد صبحى
حرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.
كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية.
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