شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يهنئ زوجته بعيد الفطر على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صبحى حارس مرمى الزمالك على تهنئة زوجته بمناسبة عيد الفطر ، حيث نشر أحد الصور التي تجمعه معها عبر صفحته بموقع الصور انستجرام مرتديا زى الزمالك ، وعلق عليها كل عيد واحنا مع بعض ، وقد احتفل صبحى بزفافه، خلال مارس الماضى ، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية على خلفية توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا

وشهدت الأيام الماضية انضمام محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك الى بعض لاعبى الأهلى الذين قاموا بجلسة وقاية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة وإنبى والمقاولون العرب السابق، والمعروفة بجلسة "الفوطة النارية"

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محمد صبحى

حرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية.