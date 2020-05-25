شكرا لقرائتكم الدورى الإيطالى ينتظر العفيجى.. رمضان صبحى يفضل أودينيزى ويرفض فيورنتينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال مستقبل رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني غامضاً، وذلك بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وعودته من جديد لصفوف ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي، وتلقى رمضان صبحي أكثر من عرض خليجي بخلاف دخول بيشكتاش التركي في مفاوضات لضمه، إلا أن الجناح الدولي يصرعلى العودة لأحد الدوريات الكبرى في أوروبا، وفي حالة الفشل في ذلك سيبقى مع الأهلي، وتلقى رمضان صبحي عرضاً مناسباً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الذي تلقاه عن طريق أحد شركات التسويق في الوقت الذي أكدت الشركة أن هناك اهتمام أيضاً من نادي فيورتينا الإيطالي، إلا أن الجناح الدولي رفض فكرة الانتقال للأخير خاصة وأنه يلعب في صفوفه النجم الفرنسي فرانك ريبيري في الوقت الحالي، مما يصعب من فكرة مشاركته أساسياً وهو الأمر الذي يرفضه رمضان، والذي يضع المشاركة شرطاً أساسياً قبل الانتقال لأي نادي.

وأشترط مسئولو هيدرسيفيلد الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، كما اشترط مسئولو هيدرسيفيلد على رمضان صبحي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادي أخر بانتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وينتهي عقد رمضان صبجي مع هيدرسيفيلد بعد موسمين، مما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 6 ملايين يورو تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً.