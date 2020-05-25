شكرا لقرائتكم جنش يحتفل بعيد ميلاده الـ33 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأثنين ، محمود عبد الرحيم " جنش" حارس مرمى نادى الزمالك بعيد ميلاده الـ 33 ، حيث أنه من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببة لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا .

ويواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين، من خلال التريبات المنزلية ، حيث نشر جنش فيديو مؤخرا عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس.

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ويبدو أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك يعد من أبرز النجوم الحريصين على الاحتفال بكل المناسبات المختلفة بطقوس معينه مع زوجته و أبناؤه .

ونجد أن جنش دائما يحتفل بطقوس معينه فى العيد أو شهر رمضان أو رأس السنة و حتى فى الهالوين لإسعاد أبناؤه .

و يستغل جنش قضاء الحجر المنزلى للوقاية من فيروس كورونا فى قضاؤه مع أسرته و أبناؤه بممارسة عدد من الأنشطة الترفيهية .