شكرا لقرائتكم فايلر يؤجل البت فى ملف معارين الأهلى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تأجيل البت في ملف اللاعبين المعارين لحين وضوح الرؤية فيما يخص الصفقات الجديدة، مؤكداً أن الملفين مرتبطين ببعضهما بشلك كبير، ويفاوض الأهلي في الفترة الحالية عدداً من اللاعبين المصرين والأجانب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل ببعضهم أبرزهم باهر المحمدي ورجب بكار وأحمد رمضان بيكهام وجاستون سيرينو وجاكسون موليكا كما عُرض على فايلر السير الذاتية للعديد من اللاعبين الأجانب في ظل وجود صعوبات في ملف ضم سيرينو وموليكا في ظل رفض صن داونز ومازيمبي بيعهما حتى هذه اللحظة.

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وعلى الرغم من استقرار فايلر على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، إلا أن فايلر طلب تأجيل اعلان الأمر بشكل رسمي خاصة وأن موقف الموسم لم يتضح بشكل رسمي سواء باستكماله أو الغاؤه هذا الموسم، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.