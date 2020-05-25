شكرا لقرائتكم غيغز يتحدث عن الفارق بين قيادة فيرغسون وفان غال ليونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدث الويلزي ريان غيغز أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن الاختلاف بين السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون والهولندي لويس فان غال، وهما المدربان السابقان للفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر".

وأمضى غيغز معظم مشواره الكروي كلاعب تحت قيادة الأسكتلندي فيرغسون، الذي توج مع يونايتد بـ13 لقبا بالدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين بدوري أبطال أوروبا بين مجموعة من البطولات الأخرى.

وبعد اعتزاله في 2014، انضم جيجز للطاقم التدريبي لمانشستر يونايتد، حيث ساعد فان غال، الذي سبق له أن درب أندية أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، عندما وصل إلى قلعة "أولد ترافورد" عام 2014.

واستمر فان غال عامين فقط في قيادة يونايتد، قبل أن تتم إقالته بسبب نتائجه السلبية وأسلوب لعب الفريق. على الرغم من خيبة الأمل، أشاد وين روني بفان غال مؤخرا، حيث قال إنه أفضل مدرب عمل تحت قيادته عندما يتعلق الأمر بالتكتيكات، لكن مهاجم إنجلترا السابق قال إن فيرغسون كان "في المقدمة" بشكل عام.

بينما تفهم غيغز وجهة نظر روني، فقد أكد النجم الويلزي المعتزل أن الوضع إبان فترة فان غال كان أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه في عهد فيرغسون.

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وأوضح غيغز خلال حوار أجراه معه الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد "أفهم ما كان واين يقوله. من الواضح أننا عملنا تحت قيادة السير أليكس الذي عرفته منذ أن كان عمري 13 عاما، لدى السير أليكس كل شيء - إدارة الرجل ، والانضباط ، والمعايير، والتكتيكات، ومعرفة اللاعبين، كنا نمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين الذين تواجدوا معا لفترة طويلة، كان كل لاعب يعرف دوره عن ظهر قلب".

وأضاف غيغز "مع لويس ربما كان العكس. لعبنا بطرق مختلفة تحت قيادته بينما في عهد السير أليكس ، لعبنا بطريقة واحدة بشكل أو بآخر ونقوم بتعديلها".

وتابع "لا أتذكر أننا لعبنا بثلاثة لاعبين في الدفاع، ربما مرة أو مرتين إذا احتجنا إلى الصمود، ولكن بخلاف ذلك لم نقم بذلك".

وكشف غيغز "كان الأمر يتعلق بفهم طرق اللعب المختلفة. لذا أعرف ما كان يقوله وأين لأن لويس عمل كثيرا على أرضية التدريب فيما يتعلق بأنماط اللعب والعمل التكتيكي".

وزاد "لقد أتى من هولندا وهو يمتلك خبرة تدريب المنتخبات الوطنية، وأخذ تلك الخبرة إلى الأندية ، لذلك كان لدينا الكثير من الاجتماعات".

وأكد غيغز "مع السير أليكس، كان الأمر بسيطًا للغاية. أنا لا أقول أنه لم يكن لدينا اجتماعات - بالطبع عقدنا ذلك - ولكن كان لدينا لاعبون أكفاء لدرجة أن المدير يحتاج فقط لإخبارهم بالتعليمات مرة واحدة ويكون هناك القليل من التعديلات هنا وهناك".