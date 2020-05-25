بطولة إسبانيا: تيباس يتمنى استئناف الدوري بدربي إشبيلية في 11 حزيران/يونيو

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مدريد (أ ف ب) - أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الأحد عن أمله في عودة عجلة الليغا إلى الدوران بدربي إشبيلية الخميس 11 حزيران/يونيو المقبل.

وقال تيباس في تصريح لقناة "موفيستار بلوس" أنه بعدما منحت الحكومة السبت الضوء الأخضر بعودة منافسات الدوري اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو "هناك إمكانية بأن تكون اول مباراة في الليغا الخميس 11 حزيران/يونيو".

وأضاف تيباس الذي كان حدد سابقا 12 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف المنافسات المعلقة منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد "نأمل في أي يكون الاستئناف بدربي إشبيلية بين ريال بيتيس وإشبيلية" في تمام الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ).

وأوضح أن هذه المباراة "ستكون تكريما لعودة الليغا وكذلك لما حدث سابقا".

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وتابع "لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فاستئناف الدوري "سيكون في 12 أو 13 أو 14 من الشهر المقبل"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي "في بداية الأسبوع المقبل"، مثل برمجة المراحل الأربع الأولى من المراحل الـ11 المتبقية.

واستأنفت الأندية الإسبانية تدريبها الاثنين الماضي في مجموعات مكونة من 10 لاعبين كحد أقصى، وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد بتشكيلتها الكاملة بعد أسبوع.

وقال "المجموعات الكاملة، أعتقد أنها ستكون الاثنين المقبل (الأول من حزيران/يونيو)"، داعيا إلى "توخي الحذر الشديد".