شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صلاح يقتحم قائمة هدافى أفريقيا فى آخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى قائمة هدافى قارة أفريقيا فى كل المسابقات بآخر 10 سنوات بعدما رفع رصيده إلى 202 هدف ليحتل المركز الرابع بالقائمة التى ضمت العديد من الأسماء الرنانة فى القارة السمراء.

وتوهج محمد صلاح بشكل ملفت منذ وصوله إلى ليفربول فى صيف 2017 حيث خاض 113 مباراة فقط فى الدورى الإنجليزى نجح خلالها فى تسجيل 72 هدفا مع كل من تشيلسى وليفربول، سجل منها 58 هدفا بالقدم اليسرى.

كما تواجد النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى كرة القدم لعام 2020 بحسب "فرانس فوتبول"، حيث وضعت المجلة الفرنسية قائمة بأكثر الشخصيات نفوذاً فى عالم الساحرة المستديرة، وجاء النجم محمد صلاح فى المرتبة 38 ويتواجد أيضا مدرب فريق ليفربول الألمانى يورجن كلوب داخل هذه القائمة.

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وساهم محمد صلاح فى تتويج ليفربول بلقب دورى أبطال أوروبا فى النسخة الماضية 2018-2019 عقب فوزه على توتنهام فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو من العام الماضى، حيث سجل النجم المصرى هدف الافتتاح عن طريق ركلة جزاء.

كما نجح محمد صلاح هذا الموسم فى اعتلاء قائمة هدافى ليفربول فى الدورى الانجليزى برصيد 14 هدفا حتى الآن قبل توقف المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا.